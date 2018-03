Supporter (24) aangereden na bekerfinale DADER PLEEGT VLUCHTMISDRIJF BIRGER VANDAEL

19 maart 2018

02u33 0 Lanaken Sam B. (24) uit Veldwezelt was zaterdagnacht met zijn vader op de terugweg van de bekerfinale. Na terugkomst van de autobus in de Steegstraat waren beiden te voet op weg naar huis, toen de zoon ter hoogte van de Pannestraat werd opgeschept door een voertuig. De dader pleegde vluchtmisdrijf.

De feiten speelden zich af rond 2.50 uur. Het voertuig reed de man langs achteren aan. Het slachtoffer werd opgeschept, viel hierna van het voertuig en de bestuurder nam de vlucht. De tweede voetganger, de vader van het slachtoffer, zag het allemaal gebeuren en kon de hulpdiensten verwittigen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en belandde op intensieve zorgen. Zijn toestand is niet levensbedreigend.





De politie Lanaken-Maasmechelen tracht de bestuurder op te sporen. "Wie meer weet over de gebeurtenissen, toevallig passeerde of mogelijk een tip heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Momenteel heeft het onderzoek nog geen resultaten opgeleverd, maar we zetten alles op alles", aldus Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen.





Zware hersenschudding

Uit de eerste berichtgeving blijkt dat het slachtoffer een zware hersenschudding heeft opgelopen. Andere bronnen spreken ook nog van een schedelfractuur. Vanuit de supporterswereld regende het meteen steunbetuigingen. "Wakker worden was al zwaar, maar dit is toch nog iets anders dan een verloren voetbalwedstrijd", klinkt het bij de Genkfans. Enkele collega-supporters hadden in de nacht van zaterdag op zondag wel de ambulance nog gezien, maar wisten niet dat één van hun vrienden het slachtoffer was.





The Racing Devils

Ook vanuit Café Pannehof, het lokaal waar de bus was gestopt, vraagt men aan de dader om zich zo snel mogelijk aan te geven. Sam behoorde tot de sympathisanten van The Racing Devils, de supportersclub van Genk uit Lanaken. Zij gingen met zeven bussen en maar liefst 380 fans naar de Heizel. Wat een prachtige dag moest worden, eindigde dus met de ultieme anticlimax.