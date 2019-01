Stelplaats De Lijn Tournebride verhuist naar Sportpark Jempi Welkenhuyzen

31 januari 2019

12u00 0

De bussen bij De Lijn verhuizen van Tournebride naar een nieuw complex aan Sportpark Montaignehof. Eén en ander kadert in het Spartacusplan waarbij de bussen aansluiting geven op de sneltram.

De aanbesteding van het dossier gebeurt nog dit of volgend jaar. Tegen 2024 moet alles gerealiseerd zijn. In het kader van het Spartacusplan ondervroeg burgemeester Marino Keulen (Open Vld) bevoegd minister Weyts (N-Va). “ Het wordt een energievriendelijke stelplaats voor de bussen en de sneltram, een verbetering tegenover de gedateerde stelplaats in Tournebride,” aldus Keulen.

De minister laat zich niet uit wat er met de huidige stelplaats gaat gebeuren. Er blijken diverse opties te zijn. De kostprijs van de nieuwe remise wordt geraamd op 5,5 miljoen euro.