Steenbakkerij Nelissen opent binnenkort nieuwe fabriek Jempi Welkenhuyzen

07 maart 2019

Steenbakkerij Nelissen in Kesselt opent medio dit jaar een volledig nieuwe fabriek. Die werd geüpdate met een vernieuwd machinepark, aangepaste ovens en splinternieuwe droogkamers. Goed voor een investering van 28,5 miljoen euro.

Nelissen opende in januari nog een indrukwekkend Bijna Energie Neutraal (BEN) -kantoorgebouw op de site. Ook in Marche-en-Famenne vernieuwde het bedrijf zijn showroom om de Waalse afzetmarkt beter van dienst te zijn.

De nieuwe fabriek is goed voor de productie van 185 miljoen stenen per jaar. Er werken 170 mensen. Het is de vierde generatie van het familiebedrijf menens. “ De vernieuwde site fungeert als facilitator voor creatievelingen die met ons de bouwsector op duurzame wijze willen vooruit helpen, “ luidt het.