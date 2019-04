Springkastelenfestival op ‘De Krieckaert’ Jempi Welkenhuyzen

17 april 2019

11u04 2

Tijdens het Paaweekend van 20,21 en 22 april vindt bij het vakantiepark De Krieckaert in Gellik een groot springkastelenfestival plaats. De stormbanen en springkastelen staan opgesteld op het vroegere voetbalveld van Gellik VV.

Tien stormbanen en springkastelen zijn open tussen 11 uur en 19 uur. Ze zijn alleen toegankelijk met een polsbandje. Voor het toezicht en de veiligheid staat Hondenschool De Buddy’s in. Tickets kosten 5 euro (vvk) en 6 euro (kassa). Ouders met kinderen tot 2 jaar zijn gratis. Er is verder livemuziek op het terras van de Taverne door Get Aanders (paasdag) en Enjoy It (paasmaandag). De Paasbrunch is inmiddels uitverkocht.

Het ziet er naar uit dat De Krieckaert stilaan zijn élan van vroeger terugvindt. Info: 0473.487374