Sportoase Montaignehof verwacht 104.000 bezoekers 18 mei 2018

Na Tongeren en Beringen opent Sportoase met Montaignehof de deuren in Lanaken. Het is de twaalfde vestiging van de groep. Het zwemcomplex omvat een 25-meterbad, een peuter- en kleuterzone en een wellness met drie sauna's. Er komt ook een zwemschool. Naast ruimte voor indoorcycling, is er 1.500 vierkante meter sportvloer, een zaal voor gevechtssporten, een multisportzaal en een moderne brasserie met een uitgebreide kaart. Het zwembad is 7 op 7 open. Er worden 15 mensen tewerkgesteld. De investering, met de BMX-site, katepark en parking, bedraagt 14 miljoen euro. De jaarlijkse inbreng van de gemeente is 760.000 euro, naast een toelage van de Vlaamse gemeenschap voor 330.000 euro. Vanaf 1 juli is Sportoase Montaignehof open. (WJL)