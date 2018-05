Speurders graven in bos 16 jaar na verdwijning trucker VERDACHTE IN CEL MOGELIJK OPHELDERING IN 3 MOORDZAKEN

25 mei 2018

02u59 0 Lanaken In een bos langs de Steenselbergweg is gisteren met graafmachines gezocht naar trucker Jacques Gérin uit Lanaken, sinds 20 oktober 2002 vermist. Een verdachte zit al in de cel. Hij wordt gelinkt aan nog twee andere bizarre verdwijningen uit de regio. Ook die mannen zijn wellicht gedood.







Jacques Gérin, 'Jacques het negerke', was een bekend figuur in Lanaken. Kort na zijn verdwijning in 2002, hij was toen 34 jaar, werd zijn vriendin Fabienne S. aangehouden. Zij had een nieuwe relatie, en dat werd door speurders lange tijd als een motief gezien.





Nieuwe vriend

De vrouw werd uiteindelijk vrijgelaten, omdat er nooit een bewijs tegen haar gevonden is. Haar nieuwe vriend Marc C. zit vandaag wel nog steeds in de cel. Want zijn naam duikt in meerdere dossiers op, bijvoorbeeld in dat van drugsdealer Jean Leclaire (42) uit Maastricht, die in 2003 van de aardbodem verdween. Marc C. werd veroordeeld voor 'vrijheidsberoving' van die man. Het onderzoek wees uit dat hij Jean Leclaire minstens had vastgehouden. Hij moet het slachtoffer ook zwaar hebben toegetakeld. Getuigen verklaarden dat ze de man dood hebben zien liggen, maar het lichaam van slachtoffer werd alweer nooit teruggevonden.





Plas bloed

Op 3 juni vorig jaar verdween dan nog Ronald Vandereycken (53) uit Genk. Zijn Peugeot 207 werd in het kanaal in Lanaken gevonden. In de buurt ontdekten speurders een grote plas bloed. DNA onderzoek bewees dat het bloed afkomstig was van Ronald Vandereycken. Kort voor diens verdwijning had het slachtoffer nog gebeld met... alweer Marc C. Beiden personen kenden elkaar van in de gevangenis. Marc C. wordt dus gelinkt aan drie onopgeloste verdwijningszaken. Vermoedelijk gaat het om drie mannen die allemaal op een gruwelijke wijze om het leven werden gebracht.





3 meter diep

"De speurders hopen nu op een doorbraak in de zaak van Jacques Gérin", zegt Dorien Vanderheiden van het Parket Limburg. "Er is evolutie op vlak van forensische onderzoekstechnieken die op deze 'cold case' kunnen worden toegepast, en er zijn nieuwe elementen."





Met grote graafmachines lieten de speurders en de civiele bescherming het bosgebied langs de Steenselbergweg gisteren uitgegraven tot drie meter diep. Speurders zochten naar onregelmatigheden in de bodem. Gisteravond was duidelijk dat er niets gevonden werd. Toch gaat het onderzoek op andere terreinen verder, en ook nieuwe acties zijn niet uitgesloten. Marc C. zal alvast voor assisen verschijnen voor doodslag of moord op het laatste slachtoffer Ronald Vandereycken. Intussen doet Parket Limburg ook een nieuwe oproep naar getuigen die meer weten over de verdwijning van Jacques Gérin.





Zij kunnen nog steeds contact opnemen met de speurders op het nummer 089/47.47.47.