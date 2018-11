SPEL vzw Laureaat BNP Paris Bas Fortis Foundation Jempi Welkenhuyzen

16 november 2018

15u40 0 Lanaken SPEL vzw werd door het regionaal comité verkozen uit de vele Limburgse inzendingen voor hun project Spelperron. Ze kunnen daardoor rekenen op een financiële tegemoetkoming van 2000 euro.

SPEL vzw wordt gerund door muziek- en dramatherapeuten Marlies Brepoels en Thibaut Welkenhuyzen. Ze werken vooral met kinderen en jongeren rond hun welbevinden en socio-emotionele ontwikkeling. En dit aan de hand van drama- en muziekspel. Momenteel gebeurt dit o.a. in de Scholengroep KBL Lanaken-Kesselt, maar eerder gingen ze aan de slag in Antwerpen. Dit in het kader van een onderzoek door de KUL Leuven. Ook bij het asielcentrum Ter Dennen gaven ze workshops. De cheque wordt overhandigd in januari in het BuBao St. Elisabeth Wijchmaal-Peer. Intussen roept de vzw iedereen op om de ‘Recht uit het Hart’ actie van de bank te steunen op Facebook, zodat men nog een extra premie kan winnen.