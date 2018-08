Sp.a en Groen bundelen krachten 22 augustus 2018

02u46 0 Lanaken Sp.a. en Groen bundelen de krachten en gaan met een gezamenlijke lijst naar de kiezer.

Lijsttrekker is Michel Stevens (sp.a), OCMW-voorzitter, gevolgd door uittredend schepen Christel Gorissen (Groen). De derde plaats is voor Dirk Opsteyn (Groen).





De lijst biedt kandidaten die al voor de vierde keer in de verkiezingen kandidaat zijn, naast nieuwkomers. Alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd en de kandidaten komen uit het verenigingsleven alsook uit de gemeentelijke adviesraden. Bekende namen zijn Tony Castermans en Anita Miermans. De lijst wordt geduwd door Boudewijn Nijsten (sp.a). De kartellijst gaat voor een sociaal en duurzaam programma, waarbij wordt geluisterd naar de frustraties van de inwoners van Lanaken. (WJL)