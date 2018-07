Smeermaas viert mogelijk carnaval zonder prins 31 juli 2018

Niemand denkt nu aan vastenavond. Toch zijn ze in Smeermaas al voorbereidingen aan het treffen. Carnavalsvereniging 'Nit te Geluive' wijzigt na 48 jaar de 'Raad van Elf' in een carnavalscomité. De carnavalisten zetten in op het kindercarnaval, al blijven voorlopig de brunch, stoet en het bal behouden. Reden is het tekort aan vrijwilligers. "Koppels zijn gestopt, de wekelijkse uitstappen van november tot maart worden te veel voor sommigen en het blijkt alsmaar moeilijker een prins te vinden", aldus Dominique Terwingen. Zo'n prinsenaanstelling kost minstens 5.000 euro, voor het kostuum, de pins, medailles, de receptie en het uitgooien van snoepgoed in de stoet. " Indien zich niemand kandidaat stelt, zal er geen aanstelling zijn en ook geen prinsenbal plaatsvinden. Dan concentreren we ons op de schoolcarnaval, de kindermiddag, de jeugdaanstelling en het stoetgebeuren."





(WJL)