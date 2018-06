Smakenwandeling 30 juni 2018

Letterlijk proeven van de natuur, tijdens een 'smakenwandeling'. Dat kan op 1 juli. Een ranger neemt je mee op culinaire tocht met proevertjes uit de natuur van het Nationaal Park. Speciale aandacht gaat naar planten met een bijzondere geur en smaak. De ranger bespreekt de eigenschappen van de planten en laat je proeven van vruchten, zaden en zelfs bereidingen zoals likeur en koekjes. Vertrek aan het bezoekersonthaal van de Waterburcht om 14 uur. Prijs: 2 euro per persoon of 5 euro per gezin.





