Sluikstort sporthal opgeruimd 18 juli 2018

De gemeente heeft de glasbollen in de Omstraat achter de sporthal verwijderd. Er waren daar aanhoudende problemen met sluikstorten. Naast de glasbollen lag regelmatig tal van huishoudelijk en ander afval. Ook werd glas ernaast neergezet als de bollen vol waren. Overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro, maar omdat er weinig gecontroleerd wordt, was de pakkans gering. Daarom heeft de gemeente nu de bollen verwijderd. Voortaan kan men terecht bij de ondergrondse glasbollen aan de parking van het OC Berenhof en de bovengrondse bollen in de Winevenstraat bij het voetbalterrein en op de hoek Winevenlaan met de Parelhoenlaan. Het probleem van de glasbollen doet zich niet alleen in Veldwezelt voor. Ook in Smeermaas bij het OC Jeugdpark en de basisschool heeft men regelmatig te kampen met sluikstorten. (WJL)