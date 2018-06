Sint-Vincentius heeft nieuwe stek 05 juni 2018

02u38 0

De Sint-Vincentiusvereniging, die zich inzet voor de minderbedeelden in Lanaken, is verhuisd naar Galerij Rubens in de Stationsstraat. Het voormalige lokaal in de Jan Rosierlaan was verouderd en te klein geworden. Op de nieuwe locatie werd een veelzijdige en gezellige ontmoetingsruimte ingericht. Die ruimte zal op korte termijn ook gebruikt worden voor andere maatschappelijke initiatieven. Zo zal er onder meer een Repair Café georganiseerd worden, waar je oude en kapotte spullen kan laten herstellen. (WJL)