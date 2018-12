Serviceclubs schenken cheque na kerstwandeling Jempi Welkenhuyzen

23 december 2018



De Ronde Tafel 111 Lanaken, Rotary Lanaken-Maasland, 51 Mosae, Kiwani’s LaLinna en Lionsclub Maasland schonken SPEL vzw een cheque van 2000 euro. Het geld kwam van een kerstwandeling die de serviceclubs organiseerden op domein Pietersheim.

De hapje-tapje route, goed voor vijf kilometer, was uitverkocht. Zo’n 600 wandelaars gaven acte de présence. Naast muzikale animatie kon men aan het einde nog genieten van een proeverij in de kinderboerderij.

Door tal van goede sponsors en milde schenkers konden de serviceclubs, in het kader van de Warmste Week, een mooie cheque overhandigen aan SPEL vzw. Dit is een jonge Lanakense organisatie die in scholen en jeugdbewegingen het welbevinden van kinderen en jongeren wil verbeteren via drama- en muziektherapie.