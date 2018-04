Servaeswijk krijgt ballenvangnet 05 april 2018

02u34 0

De gemeente Lanaken heeft op vraag en in samenspraak met de bewoners van de St. Servaeswijk en het Maaslands Huis een ballenvangnet geplaatst op het veldje aan de Pater Verbiststraat en de Monseigneur Cardijnstraat. Daar kan men vanaf nu naar hartenlust een balletje trappen.





Op 18 april is het ook weer 'Buitenspeeldag'. Bij KSA Rekem en Chiro Meilach organiseren de Dienst Jeugd en de Jeugdraad een spelnamiddag. Het is gratis en wie komt, krijgt een cadeautje. (WJL)