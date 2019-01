Scouts organiseren kerstboomverbranding op 19 januari Jempi Welkenhuyzen

11 januari 2019

11u48 0

De scouts van Neerharen organiseren 19 januari weer een kerstboomverbranding. Gevraagd wordt om de kerstbomen niet naar de lokalen aan de Bouworde te brengen, maar ze te droppen in de Kasteelstraat. Iets voorbij Café Mesjeu heeft de leiding een perceel afgebakend waar de dennen terecht kunnen. Op andere plaatsen in het land kiezen sommige jongerenverenigingen ervoor de bomen te verhakselen. Bij scouts St. Lambertus is het eerder een gelegenheid om samen te komen met vrienden en familie in een warme sfeer bij een hapje en een drankje. De scouts heffen het glas vanaf 18 uur.