Scholenveldloop met vernieuwd programma 23 april 2018

Op de sportterreinen van Rekem wordt op 31 mei de 29ste editie van de scholenloop georganiseerd. Naast de cross zelf zijn er ook tal van spelelementen.





Dit jaar wordt een vernieuwd programma aangeboden. De eerste graad begint om 10.30 uur met de activiteiten, terwijl de leerlingen van de tweede en derde graad voortaan vrij kunnen kiezen aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Hiervoor wordt per leerjaar een terrein afgebakend. Voor het zesde leerjaar is er zelfs een festival.





In Lanaken nemen zo'n 1.700 leerlingen deel aan deze sportdag. De sportdienst is nog op zoek naar medewerkers. Die kunnen zich melden via 089/71.58.46, of www.lanaken.be/scholenveldloop. (WJL)