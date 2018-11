Schepen Mark Curvers houdt ermee op Jempi Welkenhuyzen

07 november 2018

22u03 0 Lanaken Eerste schepen Mark Curvers (Open VLD), tevens lid van het directiecomité en voorzitter van de Raad van Bestuur in het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken stapt uit de politiek. Insiders zeggen dat hij niet echt gelukkig was met de gangbare zaken in zijn groep. Curvers haalde 1130 stemmen.

“Ik doe de rit uit tot het einde van de legislatuur, daarna neem ik geen uitvoerend mandaat meer op. Ik wens de nieuwe raadsleden veel succes. Ik heb veel geleerd in de politiek in verband met mijn bevoegdheden en heb het heel graag gedaan, maar de kiezer heeft het laatste woord. Ik draai de bladzijde om en ga nieuwe uitdagingen tegemoet zonder rancune of cynisme.” Wat Curvers verder professioneel gaat doen is nog niet concreet.

