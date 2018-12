Schauwvliege bevestigt afbraak Molenberg Jempi Welkenhuyzen

20 december 2018

09u27 0

Domein Molenberg wordt afgebroken. Het is zo voorzien in het Masterplan rond het Regionaal Landschap Kempen-Maasland en overlegd met de gemeente. De gebouwen horen niet thuis in een Nationaal Park en het Agentschap Natuur en Bos wil het domein integreren als bos- en natuurgebied. Eerder is nog gezocht om het hoofdgebouw en de villa een herbestemming te geven. Maar door de zware criteria werden geen gegadigden gevonden.

Dat schrijft het kabinet Schauwvliege aan actievoerder Ronn Moors. Er zijn een 20-tal partijen pro actief benaderd in de eco-, sociale- en toeristische sector en er waren 8 effectief geïnteresseerden. Doch iedereen haakte af op de dure investeringen en de zware beperkingen die werden opgelegd op vlak van activiteit en bebouwing.

Schauwvliege zegt zich bewust te zijn van de emotionele waarde van de site. Als tegemoetkoming wil ANB er een gedenkplek voorzien met een historische duiding als blijvend aandenken voor ex-bewoners en toeristen. Het Rode Kruis mag de materialen recupereren, hergebruiken of overbrengen naar hun museum. En er wordt een terugkomdag gepland om de site nog eens te bezoeken.

Actievoerder Moors overweegt nu een procedure bij de Raad van State.