Sappi genomineerd voor investeringstrofee 15 februari 2018

Sappi Lanaken is als één van de vijf Vlaamse bedrijven door Flanders Investment & Trade genomineerd voor de Foreign Investment of the Year Trophy 2018. Dit is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een buitenlands bedrijf dat in Vlaanderen een belangrijke investering doet. Voor Sappi gaat het over 140 miljoen euro. Die moeten zorgen voor een nog goter duurzaam beleid en een competitievere productie. Met de modernisering en uitbreiding van de productie mikt men op 140 extra jobs in de komende twee jaar. Sappi Lanaken produceert papier voor schoolboeken, magazines en weekbladen. Er werken momenteel 435 mensen. Stemmen kan via www.foreigninvestmenttrophy.be. (WJL)