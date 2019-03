Ruilverkaveling geen alternatief voor omleiding Eigenbilzen Jempi Welkenhuyzen

Sinds 25 februari wordt de brug in Eigenbilzen (Hoefaertweg) afgesloten voor werkzaamheden. De stad Bilzen heeft haar inwoners op de hoogte gebracht dat de ruilverkavelingsweg Louis Paul Boonstraat/Winkelomstraat richting Gellik tijdelijk in twee richtingen is opengesteld. Dit was echter niet met de gemeente Lanaken afgesproken.

Bilzen plaatste tijdelijke verkeerssignalisatie waardoor de ruilverkavelingsweg voor lokaal verkeer is opengesteld. “Dit was niet afgesproken,” zegt Lanakens woordvoerder Yven Schoofs “ Dat leidde tot onduidelijkheid bij de weggebruikers. En dus zal Lanaken ook signalisatie voorzien voor lokaal verkeer.”

Maar Lanaken pleit voor de omleiding via de Kiezelweg (N78) omdat de ruilverkavelingsweg te smal is en eigenlijk alleen bedoeld als trage verbinding op het fietsroutenetwerk. “ Gemotoriseerd verkeer is eigenlijk daar niet gewenst”, luidt het. “Beter gebruikt men de eerder voorziene omleiding Wijerdijk, Kompveldstraat en Kiezelweg.” Wie toch de verkaveling gebruikt, wordt aangemaand de snelheid aan te passen.