Richard Mechelmans viert diamanten priesterjubileum 03 augustus 2018

Geen 'Iron Man', maar een man van diamant. Pater Richard Mechelmans vierde zijn priesterjubileum temidden van vele vrienden, familie en confraters. Pater Mechelmans heeft heel wat betekend voor het klooster en het Heilig Hart College. Als leerkracht godsdienst, pater-econoom en rector van de kloostergemeenschap nam hij al deze verantwoordelijkheden met diepe ernst waar. Daarnaast was hij ook toneelregisseur, gelegenheidsfotograaf, reisleider en filmprogrammator. Ook las hij de mis in Huize St. Anna, het huidige Ludinaca. " Je zou een burn-out krijgen bij het lezen van zijn c.v.", grapte burgemeester Marino Keulen na de viering, die gezellig werd afgerond in 'De Boerderij'.





(WJL)