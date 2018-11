Protest sloop kinderdorp Molenberg Jempi Welkenhuyzen

26 november 2018

10u01 0 Lanaken Het Agentschap voor Natuur en Bos Hasselt heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Lanaken om kinderdorp Molenberg aan de Daalbroekstraat te Rekem te slopen. Het betreft 9 gebouwen en de verwijdering van alle verhardingen. Doel is terug natuur te ontwikkelen en dit in het kader van het herstel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Maar er rijst veel protest tegen de afbraak.

Zo zijn er reeds drie brieven naar de koning gestuurd om de sloop tegen te houden, kregen recent een aantal politici een oproep de afbraak een halt toe te roepen en voert men actie via bezwaarschriften.

Ronn Moors: “ We willen een alternatief om het hoofdgebouw en de conciërgewoning te behouden. Er was bv interesse om er een spiritueel centrum uit te bouwen, naast nog 2 andere initiatieven, maar de voorwaarden die Natuur en Bos stelt zijn, irreëel. Daarenboven is het een schuilplaats voor vleermuizen en Molenberg is geklasseerd als bouwkundig erfgoed, typologie schoolkolonie. Er is een procedure en inspraak tot 14 december. Daar moet iedereen gebruik van maken!”