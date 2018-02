Projecten uit Tessenderlo en Lanaken genomineerd voor prijs 24 februari 2018

02u47 0

Flanders Investment & Trade (FIT) heeft de vijf kandidaten voor de Foreign Investment of the Year Trophy 2018 bekendgemaakt. Hiermee erkent het Vlaams agentschap een opvallend buitenlands investeringsproject in Vlaanderen. Bij de titelpretendenten zitten ook Hyundai Construction Equipment, dat in Tessenderlo aan het bouwen is en Sappi uit Lanaken.





In 2017 bouwde Hyundai Construction Equipment uit Zuid-Korea een nieuw Europees hoofdkantoor in Tessenderlo, goed voor een investering van 30 miljoen euro. De dochteronderneming van Hyundai bouwde er een multifunctioneel complex met drie kantoorverdiepingen, een magazijn van 13.000 vierkante meter, een Europees traingscenter, een eventhal en een showroom.





De Zuid-Afrikaanse papier- en pulpproducent Sappi vierde dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Het bedrijf investeert maar liefst 140 miljoen euro om de Lanaakse site om te vormen tot een nog duurzamere en competitievere productiehub. Op termijn kunnen er een 140-tal extra medewerkers aan de slag. Deze uitbreiding is de kers op de taart na vijf decennia van lokale verankering in Vlaanderen.





Een jury en het publiek buigt zich de komende weken over de vijf kandidaten. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zal op dinsdag 27 februari 2018 de trofee uitreiken tijdens de zesde editie van de Foreign Investment Trophy-ceremonie. (BVDH)