Prins Dylan 1 zwaait scepter Jempi Welkenhuyzen

19 november 2018

Prins Dylan 1 zwaait vanaf nu de scepter in Rekem. De Brikkebekkers hebben hun 55e prins gekozen.

In de carnavalswereld is 11 een magisch getal. Wanneer je dat 5 keer mag schrijven behoor je in Limburg tot een unicum. Voeg daarbij dat Dylan de zoon en kleinzoon is van Erik1 en Gerard 1 dan is de cirkel rond. Papa Stevens mocht eerder al 4 x 11 op zijn palmares schrijven.

Dylan zal zijn beste beentje voorzetten tijdens de Brikkenbekkersstoet op 4 maart 2019. Stoet die al jaren ‘De Parel van de Maaskant ‘heet en tot de oudste van de provincie hoort. Afspraak nu al aan het nieuwe monument!