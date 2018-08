Primeur in België: laatste rustplek in een bos 31 augustus 2018

02u43 0 Lanaken Wie door het natuurgebied langs de Daalbroekstraat in Rekem wandelt, loopt nu door een begraafplaats. Dan bedoelen we niet het historische kerkhof van Rekem, maar de nieuwe natuurbegraafplaats ernaast, bij het domeinbos 'Isaekshoef'.

"In dit natuurgebied liggen acht zones waar je je op 'natuurlijke' wijze kan laten begraven", legt burgemeester Marino Keulen (Open Vld) uit. "Dat gebeurt in biologisch afbreekbare urnen zonder herdenkingstekens. De kringloopgedachte staat centraal." Op deze manier is je laatste rustplaats deel van een natuur- of bosgebied. Er wordt slechts af en toe gemaaid en er worden geen sproeistoffen gebruikt. De natuurbegraafplek ligt in een naaldbos met her en der wat berken en eiken. Opvallend zijn de totems uit hout die op elk grafveld staan. "Hierop zal wél een gedenkplaatje en naam van de overledene komen."





De inrichting van de zones bestaat uit houten zitbanken, houtsculpturen en Maaskeien. Er is een afscheidsplek voor een openluchtdienst. Het beheer van het bosgebied is in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos en de exploitatie zal gebeuren door de gemeente Lanaken. Inwoners van de gemeente Lanaken die natuurbegraafplek Isaekshoef als laatste rustplaats willen, betalen hiervoor 300 euro. Voor niet-inwoners is dat 1.200 euro. (MMM/WJL)