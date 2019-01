Poutien van Mien: Canadees Comfortfood Jempi Welkenhuyzen

05 januari 2019

11u21 0

De nationale trots mag dan onze friet-stoofvlees zijn, met ‘Poutien van Mien’ krijgt ons land er een concurrent bij. Mientje Peters presenteert vanuit haar foodtruck aan de Kompveldstraat 27 in Veldwezelt diverse Canadese poutines bij brood of friet.

Poutine Bacon, Pulled Chicken of Porc, het staat allemaal op de kaart van de foodtruck en -tent. Met de bekende poutines uit Quebec wil Mientje het populairste fastfoodeten uit Canada een extra dimensie geven in onze regio.

Daarvoor gaat ze in zee met horecagroothandel Van Zon voor de frituurproducten en haalt zij de typische Berloumikaas bij De Zuivelarij Berlare. Samen met hun chef ontwikkelt ze mogelijke variaties in het aanbod want elk seizoen is de kruiding van de kaas anders.

Peters, die eerder een kinderdagverblijf runde, heeft ook enige horeca-ervaring. Zo werkte ze bij Hild’Ice Riemst en baatte ze de Tennisclub uit in Lanaken. Tijdens het weekend staat de foodtruck aan huis, in de week bij UHasselt, maar men kan de mobiele wagen ook boeken voor feestjes of traktaties. Info: 0498.505194