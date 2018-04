Positieve cijfers voor cultuurentrum 11 april 2018

Cultuurcentrum Lanaken blikt terug op een positief jaar. In 2017 telde men 6.397 bezoekers voor 27 podiumvoorstellingen. Een stijging van 40 procent. Men heeft 352 abonnees en ondanks de afbouw van dagatelier De Krik bleef het aantal cursisten stabiel. CCL sloot positief af wat betreft ticketverkoop met 7.221 euro en zet opnieuw in op schoolvoorstellingen. Hieraan namen 4.865 leerlingen deel, verspreid over 28 optredens. Door het busvervoer tekent men een verlies op van 17.912 euro. Het cultuurcentrum gaat deze zomer samenwerken aan de prestigieuze expo van curatoren Mieke Van Laethem en Erik Croux in Oud-Rekem. (WJL)