Porta Mosana zingt exclusief in Weense Hofreitschule 02u40 0 Foto Jempi Welkenhuyzen

Onlangs trokken 128 leerlingen en docenten, koor en orkest van het Porta Mosana College in Maastricht op muziekreis naar Salzburg en Wenen.Naast een kerstconcert in Salzburg stond een optreden in de Spanische Hofreitschule op het programma, iets wat nog nooit eerder vertoond is. Na het optreden klonk een lang applaus, waarna de leerlingen zwevend op wolkjes hun weg naar buiten vonden.





(WJL)