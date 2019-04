Populaire Facebookpagina lekt locaties flitsmarathon Jempi Welkenhuyzen

03 april 2019

17u46 0

Een intern document met de geplande locaties voor de flitsmarathon in de politiezone Lanaken - Maasmechelen is opgedoken op de sociale media.

PolCon-Politiecontroles is een facebookpagina, waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen. De pagina was al 31 keer doorgestuurd toen de boodschap de krant bereikte. Eerder maakte politie LaMa zelf melding dat er vandaag snelheidsduivels zouden worden geflitst. Er zou zelfs een fotograaf op pad worden gestuurd die via hashtag flitsmarathon ‘snelfies’ mocht posten. Waarschijnlijk met weinig succes gezien plaats en uur van de flitsploeg bekend zijn.