Poolse bouwvakker stak schoonbroer dood met tien messteken: “Ik zei dat hij van mijn dochters moest afblijven. Hij is met zijn buik op het mes gevallen” VCT

11 januari 2019

14u49 0 Lanaken De Poolse bouwvakker Mariusz M. (53) gaf voor het hof van assisen in Tongeren toe dat hij volledig de controle verloor toen hij op 28 februari 2017 zijn schoonbroer Dominik Szambelan (31) met tien messteken doodstak op het bedrijventerrein van Hermans & Co in Lanaken. Zijn dochter had hem de avond voordien op de chat verteld dat Dominik seksuele avances had gemaakt naar haar en haar zwangere zus. “Toen ik tegen Dominik zei dat hij van mijn dochters moest afblijven, explodeerde hij. Hij pakte mij vast en is met zijn buik op het mes gevallen. Die andere messteken? Dat is voor mij een zwart gat.”

Na een moeilijke jeugd in Polen, die hij door de alcoholverslaving van zijn moeder vooral in een jeugdinstelling doorbracht, trok Mariusz M. op 25-jarige leeftijd naar Duitsland, waar hij op de kermis aan de slag ging. Via een omweg in Nederland, startte hij later een eenmanszaak om in België als bouwvakker te werken. “Dat was niet altijd makkelijk, vooral niet in het begin,” beschreef de Pool het leven op de camping, met om de twee maanden een bezoek van een week aan zijn thuisland. “Maar ik kon hier meer verdienen dan in Polen.”

Zijn relatie met zijn Poolse vrouw, die naar verluidt elke dag dronk en regelmatig buitenechtelijke relaties had, liep op de klippen, maar Mariusz bleef wel zorgen voor zijn vier kinderen. “Ik denk dat enkel mijn oudste dochter echt van mij is,” beschreef de vijftiger. “Maar ik heb dat verder nooit laten onderzoeken.” Dominik Szambelan leerde hij kennen op een trouwfeest in Polen. Mariusz begon een relatie met de oudere zus van Dominik en nam zijn ‘schoonbroer’ als metser mee naar zijn werk op de bouw in België. “We hebben dan bijna altijd samen gewerkt en we woonden ook samen. Maar de conflicten tussen ons werden alsmaar erger en ik ben dan verhuisd naar de camping (camping San Lanaco in Lanaken). Dominik is op zaterdag (drie dagen voor de feiten) bij mij binnengevallen. Hij beledigde mij, vroeg naar geld en papieren en gaf mij vuistslagen in mijn gezicht.”

Hij lachte toen hij seksuele avances maakte naar mijn zwangere dochter. Dat ze dan toch niet nog eens zwanger kon worden Beschuldigde Mariusz M. over slachtoffer Dominik Szambelan

Seksuele avances naar zwangere dochter

Voorzitter Liesens verwees naar de uitgebreide chatberichten die oudste dochter A. de avond voor de feiten naar haar vader stuurde. “Mijn dochter stuurde mij dat Dominik mij zwaar beledigde en dat hij mijn dochter aanviel. Ik wist niet waarom hij dat deed en voelde me daar niet goed bij.” Dochter A. stuurde screenshots van de chats met Dominik naar haar vader en vertelde hem dat de dertiger seksuele avances had gemaakt naar haar en haar jongere zus. “Mijn dochter I. was zelfs zwanger toen hij seksuele avances naar haar maakte. Hij lachte daar toen mee, dat ze dan toch niet nog eens zwanger kon worden,” beschreef Mariusz.

Kinderporno

De voorzitter confronteerde de vijftiger met de verwijten die Dominik hem maakte. Dat hij een pedofiel was en zijn 4-jarige kleindochter ongepast had betast. “Ik heb mijn kleindochter nooit aangeraakt. Wij hadden een normale relatie tussen opa en kleindochter,” antwoordde Mariusz. Ook met de foto’s van kinderporno, die op zijn laptop werden gevonden, had hij niets te maken. “Er waren vaak virussen op mijn computer en dan kwamen er soms ongewild viezigheden op mijn scherm. Mijn computer stond ook altijd open. Dominik kon er dus ook gebruik van maken als ik bijvoorbeeld naar de winkel ging.” Mariusz gaf wel toe dat hij aan zijn dochter vroeg of ze nog van hem zou blijven houden als hij Dominik zou vermoorden. Maar dat deed hij alleen maar om haar gerust te stellen.

Op het mes gevallen

Op de ochtend van 28 februari 2017 zaten Mariusz en Dominik samen in de werfcamionette op de parking van het bouwbedrijf aan de Nijverheidslaan in Lanaken. “Dominik zat op de passagiersstoel. Ik zat achter hem. Hij heeft mij eerst op vulgaire toon aangesproken. Ik zei dat ik gehoord had dat hij seksuele avances had gemaakt naar mijn dochters en dat hij van hen moest afblijven. Hij is dan geëxplodeerd. Hoerenzoon, ik maar u kapot, zei hij. Hij is binnen gevallen in de auto achteraan. Hij probeerde mij te slaan en nam mij met zijn twee handen vast om me uit de bus te trekken. Ik heb dat mes uit mijn tas genomen en hij is daar met zijn buik op gevallen.” Van wat er daarna gebeurde weet Mariusz niets meer. Alleen dat hij zeker de controle verloor. Dat de tien messteken in het bovenlichaam dodelijk waren voor Dominik beseft hij nu wel. “Maar het was niet mijn bedoeling om hem te vermoorden. Toch zeker niet op die parking, ik lag al zo lang met hem op een kamer,” sloot Mariusz af.