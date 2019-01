Polonaise op Maasland Alaaf Jempi Welkenhuyzen

14 januari 2019

Afgelopen weekend werd in het cultuurcafé van Lanaken de tweede CD van Maasland Alaaf voorgesteld. Het is de opvolger van de vroegere reeks ‘Vasteloavend aan de Maaskant’. Daarvan verschenen er 25 edities. In 2016 zette de vzw Vastelaovend aan de Maaskant er een punt achter. Gekozen werd voor een nieuw concept.

“ We beseften dat er haast niets meer was om de Maaslandse eigenheid binnen carnaval uit te stralen of om het dialect te promoten. De vraag van de vaste groepen naar een geluidsdragen bleef daarenboven behouden, “ vertelt Dominique Terwingen.

En dus werd de draad terug opgenomen. Kleinschaliger, zonder wedstrijd, met een presentatie van de groepen op zondagmiddag in het cultuurcafé. Daarbij aandacht voor nieuwkomers als Tiroler Partyduo, Theo Claessens, Vöske, Freddy Thijs en JimmyKe.

Er zijn 600 stuks geperst, kostprijs 10 euro, verkrijgbaar bij de artiesten, Carrefour en het cultuurcafé.