Politiezone LaMa scoort beter bij BOB - controles

Alhoewel de Winter BOB-campagne nog niet is afgelopen, ziet het er in de politiezone Lanaken-Maasmechelen naar uit dat er minder positief werd geblazen. Tussen 1 december en 26 december 2017 werden 1236 alocholtesten afgenomen. Ook werden de booddocumenten en de technische vereisten van het voertuig gecheckt. Er bleken 1222 negatieve testen negatief, goed voor 1,13 procent. Dat is onder het Limburgs gemiddelde van 2,15 procent.





Van elke bestuurder die positief testte werd het rijbewijs voor bepaalde tijd ingehouden en een PV opgesteld. (MMM/WJL)