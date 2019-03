Politieraad LaMa samengesteld Jempi Welkenhuyzen

27 maart 2019

De nieuwe politieraad voor de politiezone LaMa is samengesteld. Die is gekozen uit de kandidaten van de twee gemeenteraden in Lanaken en Maasmechelen. Voorzitter wordt burgemeester Marino Keulen (Open-VLD) voor de eerste drie jaar. Nadien wordt hij opgevolgd door collega Raf Terwingen (CD&V) voor de laatste drie jaar van de legislatuur.

Eerder werd de verkiezing van de leden voor Lanaken nog ongeldig verklaard door de Bestendige Deputatie en moest de verkiezing worden overgedaan.

Voor de verdeling van de zetels wordt een formule gehanteerd op basis van de bevolkingscijfers. Lanaken krijgt 8 mandaten en 11 voor Maasmechelen. De burgemeesters zijn van rechtswege lid.

De politieraad concentreert zich op het beheer en de organisatie van het lokaal korps. Momenteel werken er 128 geuniformeerden en 28 burgers in de politiezone. Men beschikt over een budget van 15 miljoen euro.