Politiecontrole levert meer dan 10.000 euro op 18 mei 2018

Lanaken





Politie Lanaken-Maasmechelen heeft gisteren controles uitgevoerd aan Tournebride in Lanaken en aan de Rijksweg in Maasmechelen. Daarbij werden 22 pv's opgemaakt door de Vlaamse Belastingdienst. Zij inden 8.132,22 euro in aan openstaande boetes en verkeersbelasting. Eén voertuig werd getakeld omdat de openstaande belasting van 1.745 euro niet kon worden betaald. Ook vrachtwagenchauffeurs werden gecontroleerd op rust- en rijtijden. Eén chauffeur bleek in overtreding met zijn rij- en rusttijden en moest 1.650 euro ophoesten. (MMM)