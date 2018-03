Politie lost schoten bij achtervolging 07 maart 2018

02u47 0

Zutendaal





De politie heeft gisterennamiddag enkele waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging door Lanaken en Zutendaal. Twee mannen werden gevat in een gestolen Volkswagen Golf, een minderjarige jongeman werd in een bos geklist.





Het was een patrouille van de lokale politie die het geseinde voertuig gisterennamiddag plots op op de Maastrichterweg in Lanaken zag rijden. Meteen werd de achtervolging ingezet. De lokale politie van Lanaken-Maasmechelen (Lama) kreeg daarbij versterking van alle omliggende zones. De wagen met drie verdachten scheurde intussen door Gellik. Aan de Oude Kantoorstraat in Zutendaal kon de politie de auto rammen en aan de kant houden. Twee twintigers uit Lanaken en Nederland werden in de boeien geslagen, maar een derde inzittende - een minderjarige - spurtte de bossen in. Agenten renden met een speurhond achter hem aan. De man had zich intussen verscholen in het bos aan de Molenbergstraat, maar werd daar toch gevat. De minderjarige werd samen met zijn kompanen meegenomen voor verhoor. (RTZ)