Plan klaar voor 80 nieuwe woningen op terrein LRP 23 augustus 2018

Er liggen twee ruimtelijke uitvoeringsplannen, kortweg RUP, klaar voor de gemeenteraad in Lanaken. Die komt 27 augustus samen. Met een RUP legt de gemeente in een bepaalde gebied de bestemming vast van de grond. Zo bepaalt het RUP Heirbaan Rekem dat het fabrieksterrein van Limburgse Rubberproducten (LRP) wordt omgevormd tot woongebied, goed voor 80 nieuwe woningen. Daarnaast is er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan in Gellik. Daar worden het voetbalveld en het reserveplein ingekleurd als recreatiegebied in plaats van sportzone. (WJL)