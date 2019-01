Piano’s Maene worden Culturele Ambassadeurs Jempi Welkenhuyzen

24 januari 2019

De tweejaarlijkse award ‘Culturele Ambassadeur’ gaat naar Piano’s Maene. En dit voor hun aandeel in de herwaardering van het cultureel-historisch erfgoed in Oud-Rekem. Zij restaureerden de Paterskerk en brachten er een nieuw filiaal in onder. Maar Maene wil meer zijn dan een pianowinkel.

De titel werd voor de 17e keer toegekend door de Cultuurraad van Lanaken. Het is een erkenning voor de inzet van een verdienstelijk persoon, vereniging of organisatie op cultureel vlak voorbij de gemeentegrenzen.

Piano’s Maene , uitspronkelijk uit Ruiselede, tellen intussen 6 filialen, waaronder deze in Oud-Rekem. Men stelt 85 mensen te werk en afgelopen jaar werden er naast huurkoop en plaatsing effectief 1450 piano’s verkocht. Sinds kort heeft het bedrijf de Nederlands hofleverancier Ypma overgenomen. Daardoor is er nu ook een zaak in Alkmaar.

“ We willen echter meer zijn dan een pianowinkel of - atelier, “ aldus Dominique Maene, die samen met Wolf Leye, een glazen sculptuur van kunstenaar Felicien Penders in ontvangst neemt. “We hebben 1,1 miljoen eu geïnvesteerd in de Paterskerk, waar ook het Clerinxorgel is gerestaureerd. In dit erfgoed organiseren we concerten en workshops. Zo tonen we wat piano op eigentijdse wijze betekent. Alle genres komen aan bod, van klassiek tot jazz. Op die manier versterkt cultuur de economie. “