Pendelbussen Maastricht 16 maart 2018

Omdat de wegenwerken in Smeermaas voor een complexe situatie zorgen waarvan ook De Lijn grote hinder ondervindt, blijven de buslijnen 45 (Genk-Maastricht) en 63 (Eisden-Maastricht) beperkt tot het Cultureel Centrum. Van daaruit kunnen reizigers sinds kort overstappen op een alternatieve verbinding naar Maastricht via pendellijn 995. Deze bus stopt op de Bosschstraat bij de Markt, het Station en Mosae Forum. In Smeermaas worden tijdens de werken de haltes bediend door de pendeldienst 998.





Meer info: www.delijn.be (WJL)