Passieconcert voor goed doel 16 maart 2018

03u04 0

Kasteel Pietersheim organiseert voor het eerst de Matthaüs Passion. Samen met het Kamerorkest Alveare en het Philips Philharmonisch Koor, geleid door Béni Csillag. Het evenement vindt plaats in de St. Servaeskerk op 23 maart om 19 uur. Voorafgaand kan men vanaf 17 uur van een





buffet genieten op Kasteel Pietersheim (17u). Een bijdrage gaat naar 'Make a Wish Vlaanderen'. Meer info, kaarten en voorverkoopadressen via www.pietersheim.com of chidi.graus@sforza.nu (WJL)