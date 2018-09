Parket en politie onderzoeken verdacht overlijden van vrouw in Lanaken MMM

03 september 2018

13u42

Bron: eigen berichtgeving

In de Hoenderbroekstraat in Lanaken is vandaag het lichaam van een 55-jarige vrouw gevonden. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor onderzoek. Voorlopig wordt uitgegaan van een verdacht overlijden. Een wetsdokter is ter plaatse.

