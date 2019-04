Parkeren op stoep niet langer getolereerd Jempi Welkenhuyzen

11 april 2019

De herinrichting van Smeermaas is bijna afgerond. Vrijdag 12 april gaat het kruispunt van de Maastrichterweg en de Maaseikersteenweg weer open voor verkeer en worden de verkeerslichten in dienst gesteld. Nadien volgen nog enkele kleine werken op de Brusselseweg. De hinder blijft er beperkt.

Tijdens de heraanleg van de Maastrichterweg werd het parkeren op het fiets- en voetpad voorlopig getolereerd. Nu de werken afgerond zijn wordt dit weer verboden. De gemeente raadt bewoners aan te parkeren op eigen terrein of op toegelaten parkeerplaatsen in de buurt. Ook stilstaan, in- en uitstappen, laden of lossen op voet- en fietspad is verboden.

Vanaf volgende week ziet de politie hierop toe. Foutparkeerders worden in eerste instantie gewaarschuwd, nadien worden effectieve boetes uitgeschreven.

Vooral in de buurt van het kruispunt geeft dit heel wat problemen. Niemand heeft er een parkeermogelijkheid.