Pannestraat deels afgesloten voor doorgaand verkeer Jempi Welkenhuyzen

13 maart 2019

15u51 0 Lanaken De Pannestraat wordt vanaf vandaag tussen de Ark- en de Stationsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers, voetgangers en bewoners kunnen wel door. De werken kaderen in de fietsverbinding langs de Langkeukelbeek.

Eerst worden er gedurende een maand nutswerken in de bermen uitgevoerd. Aansluitend starten vanaf 15 april de wegenwerken. Er komt een nieuw wegdek met fiets- en voetpaden en een veilige oversteekplaats voor de fietsverbinding Lanaken - Centrum, via het park richting Gellik. Afhankelijk van het weer duurt de wegenaanleg 50 werkdagen, waardoor dit deel van de Pannestraat vermoedelijk tot aan het bouwverlof afgesloten blijft. Doorgaand verkeer volgt de omleiding via de Stationsstraat, Molenweideplein en Arkstraat.