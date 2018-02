Pamflet protesteert tegen werken aan kapelletje OLV 20 februari 2018

Commotie in Gellik. Onbekenden roepen in een pamflet op om te protesteren tegen de bouwplannen van een Bilzers bouwbedrijf. Dat wil acht appartementsblokken bouwen in de buurt van de Sint-Laurentiuskerk. Dat zorgt voor problemen als inkijk, de bouwdiepte, parking en visuele verstoring van het dorpszicht, luidt het. Er wordt vooral gevreesd dat het kapelletje van OLV van Bijstand op termijn zal verdwijnen. Dat dateert van 1860 en staat geklasseerd als bouwkundig erfgoed. Het is een van de weinige historische relicten in Gellik. Via een pamflet wordt iedereen opgeroepen schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen het bouwdossier bij de gemeente. Daar loopt tot 26 februari een openbaar onderzoek. Open-Vld raadslid Jeurissen, inwoonster van Gellik, zegt dat het kapelletje blijft staan. (WJL)