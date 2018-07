Pakjesbezorgers vinden nieuwe Anne Frankstraat niet 25 juli 2018

02u46 0 Lanaken Amper een half jaar nadat het gemeentebestuur besliste om het straatnaambord van Cyriel Verschaevestraat te wijzigen in Anne Frankstraat is er opnieuw commotie over de naamkeuze.

Niet omwille van de figuur van Anne Frank. En nog minder omwille van Verschaeve, destijds een notoir nazi-collaborateur in de Tweede Wereldoorlog. Maar wel door het feit dat de straatnaam nog steeds niet is aangepast op Google en dat ze nog verkeerd vermeld staat op het huidig stratenplan van de gemeente. Ook in de gps kan men geen Anne Frankstraat vinden. En dat zorgt naar verluidt voor veel ellende bij de bewoners. Pakjesbezorgers kunnen de straat niet vinden en ook hulpdiensten rijden rondjes. Bovendien kregen de bewoners een tussenkomst in de kosten voor adresveranderingen op visitekaartjes en andere drukwerken. Een peulschil zo blijkt nu. Een nieuwe gemeentelijke aangepaste kaart had al veel leed kunnen voorkomen, aldus de bewoners. Volgens Google en ook diverse navigatiesystemen kan de gemeente hen laten weten dat de locatie van naam is veranderd. Meer nog, men kan rechtstreeks in Maps werken. Google geeft wel aan dat het even kan duren vooraleer de kaart wordt geüpdatet, al lijkt een half jaar wel erg lang. (WJL)