Oude pastorie wordt hotel 20 april 2018

02u57 0

De 19de eeuwse pastorie in de Brugstraat in Smeermaas wordt een hotel. Het gebouw staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed als een relict. Momenteel zijn er kamerwoningen in gehuisvest. Zopas werd een vergunning afgeleverd voor de realisatie van een hotel. Er worden 26 budgetvriendelijke kamers, waarvan negen in de huidige pastorie en 17 via een aanpalende nieuwbouw in de ommuurde tuin. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage voor achttien wagens. Of er horeca wordt voorzien, is nog onduidelijk. Wel staat er een orangerie ingepland met een terras dat uitkijkt op de Maas. Dit is dan ook een toplocatie voor Lanaken. De realisatie ligt in handen van een vastgoed- en architectenkantoor uit Lanaken, dat eveneens in Bilzen in een hotel investeert, en een Nederlandse industrieel. De werken starten wellicht volgend jaar. (WJL)