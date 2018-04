OPZC en 'Het Veer' fietsen voor 'Te Gek' 18 april 2018

Het weekend van 21 en 22 april fietsen het Openbaar Zorg Centrum Rekem (OPZC) en Beschut Wonen vzw 't Veer mee met de organisatie van 'Te Gek'. Dit ter ondersteuning van de nieuwe campagne 'Van gevangenis naar de zorg'. Hiermee wil men de diverse aspecten van internering onder de aandacht brengen. Vertrekpunt is zaterdag de gevangenis van Antwerpen, eindpunt campus Rekem. Intussen passeren de fietsers psychiatrische en forensische centra. Zondag zijn er nog wandel- en fietstochten in Oud-Rekem, met start- en aankomst aan het kasteel d'Aspremont-Lynden, symbolisch want het is de vroegere bakermat van de psychiatrische zorg. Inschrijven kan online via https://www.opzcrekem.be/nieuws/te-gek of bij clustermanager Kevin Pesout,





Kevin.pesout@opzcrekem.be





(WJL)