Oppositie maakt brandhout van begroting vzw Toerisme Jempi Welkenhuyzen

14 maart 2019

09u59 1 Lanaken De begroting van de vzw Toerisme van Lanaken is onduidelijk, onoverzichtelijk en vooral niet gedetailleerd. Dat stelt de oppositie (CD&V en VB). Desondanks werd de begroting meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

De begroting van de vzw, één A4-tje groot, sluit af in evenwicht voor 569.754 euro. Maar volgens de oppositie kan je in de analyse voor 550.454 euro niet gedetailleerd achterhalen waar het geld naartoe gaat. Posten voor erelonen, vergoedingen, prestaties door derden en aankoop van voeding voor verkoop zijn niet of onvoldoende gespecifieerd. Ook de herkomst van 64.500 euro bij de opbrengsten roept vragen op. Het gaat onder meer om toegangsgelden.

De meerderheid (Open-vld-sp.a-Groen) zegt dat de begroting volgens het nieuwe administratieve model is opgesteld en dat altijd bijkomende vragen kunnen gesteld worden.

