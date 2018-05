Opnieuw kermis in Smeermaas 24 mei 2018

Op 9, 10 en 11 juni is er weer kermis in Smeermaas. Dat was al even geleden. Kermismensen zochten andere dorpen op wegens een vermoedelijk betere opbrengst. Omwille van de werken zal ze op het pleintje aan de Oude Heirbaan staan. Er komen o.a. een frituur, kindermolen, lunapark, vis-en schietkraam. Ook zijn er diverse optredens voorzien. Verenigingen en de middenstand dragen hun steentje bij. Zo wordt zondag om 17 uur de tombola getrokken van 70 prijzen. Wie de elektrische fiets wint, moet wel aanwezig zijn. Voor meer info: www.lanaken.be en FB kermis Smeermaas (WJL)