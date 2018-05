Opening buurthuis 19 mei 2018

Na Briegden, Neerharen en Gellik starten het OCMW van Lanaken en vzw Arbeidskansen donderdag 7 juni een nieuwe werking in het buurthuis Veldwezelt-Kesselt. De activiteit gaat door in het ontmoetingscentrum Berenhof aan de Berenhofstraat. Men kan men er elke donderdag gezellig tafelen tussen 12 uur en 13 uur. Activiteitencentrum De Oase biedt een maaltijd aan voor 6,50 euro. In de namiddag is men welkom voor een creatieve, ontspannende of vormende activiteit. Om de start van het buurthuis te vieren wordt op 7 juni zelfs een feestmaaltijd aangeboden. Men dient om organisatorische redenen wel een dag vooraf in te schrijven via het telefoonnummer 089/72.12.19 bij Syl Aendekerk. Meer info: http://www.lanaken.be/ocmw/De_Oase (WJL)