Open Vld zet volop in op wijkbudgetten en tienerwerking 02 juli 2018

Open Vld heeft gisteren haar kandidatenlijst bekendgemaakt. Er komen 13 kandidaten uit Lanaken, 5 van Rekem, 3 uit Neerharen, 4 uit Gellik en 4 van Veldwezelt. Daarbij doen 11 uittredende mandatarissen opnieuw mee, naast vijf 'anciens'. Marino Keulen en Mark Curvers zijn respectievelijk lijsttrekker en -duwer. Door Sarah Loubele en Pieter Janssen op de tweede en derde plaats te zetten, mikt men op de deelgemeenten. Open Vld bestuurt samen met sp.a - Groen al 12 jaar Lanaken. Ambitie is de grootste fractie in de gemeenteraad te blijven. Prioriteiten voor de volgende legislatuur zijn het voorzien van wijkbudgetten waarbij inwoners 'architect' van hun eigen buurt worden. Ook een tienerwerking uitbouwen voor 11- tot 15-jarigen via een gratis gemeentelijke sportpas, staat voorop, net als de overlast aanpakken door een handhavingsteam en de dienstverlening opnemen als kerntaak van het gemeentebestuur. (WJL)